Когда отмечаем Покров Пресвятой Богородицы в 2023 году: новая дата праздника и главные традиции

В связи с новым церковным календарем дата Покрова меняется

Осенью православные христиане и греко-католики отмечают один из важных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. С 1 сентября в Украине действует новый церковный календарь, в связи с чем появилась новая дата празднования.

"Телеграф" рассказывает, когда украинцы будут отмечать Покров в 2023 году. Дата сместилась на две недели.

Когда Покров в 2023 году

По старому стилю Покров Пресвятой Богородицы отмечали ежегодно 14 октября. Переход церквей в Украине на новоюлианский календарь устанавливает новую дату – 1 октября. В 2023 году праздничный день выпал на выходной, а именно воскресенье 1 октября.

Праздничная дата посвящена событию, описанному в преданиях. Там говорится, что древние русы во главе с Аскольдом осуществили набег на Константинополь. Люди молились за свое спасение, обращаясь к Богородице. Византийцы пришли к Влахернскому храму, где хранился омофор святой — то есть покров. Легенда рассказывает, что Богородица явилась перед верующими и словно укрыла их своим покровом, спрятав от врагов. Явление поразило и Аскольда, на тот момент язычника, после этого он принял христианство.

В этот день в храмах проходят торжественные службы. Украинцы молятся перед иконой Богородицы, прося ее защиты. Также в этот день, 1 октября 2023 года, отмечают День украинского казачества. Многие верующие обращаются к святой с просьбами покровительствовать нашим защитникам, которые сегодня отстаивают независимость страны.

К слову, Покров Пресвятой Богородицы в 2023 году совпадает с датой Дня учителя. Педагогов в Украине чтут каждое первое воскресенье октября.