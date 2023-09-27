Осенняя обрезка деревьев: как правильно проводить, чтобы растение не погибло
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Важно, чтобы лезвия инструментов были чистыми и остро отточенными
Осенью растения готовятся к зиме и переходят в состояние покоя для зимнего отдыха. Поэтому многие садоводы считают, что осень – это лучший период для обрезки деревьев. Действительно ли это так — давайте разбираться.
Один из ключей к правильной обрезке – проводить ее в то время года, когда растение может как можно быстрее заживить свою рану, пишет портал vse_roste. Осень – это не то время, поскольку растение находится в состоянии покоя и не сосредоточено на производстве новой ткани, поэтому осеннюю обрезку лучше сосредоточить на удалении мертвых, отмирающих, сломанных ветвей.
Правила осенней обрезки деревьев:
- Мертвые ветви удаляйте полностью. Срез желательно производить как можно ближе к стволу, место среза желательно обработать садовым варом.
- Сломанные ветки, если они перспективны, следует обрезать на 0,5 см выше почки, направленной от ствола на уцелевшей части ветки.
- Следует срезать всю поврежденную часть ветви (продольные трещины, части ветви, пораженные инфекциями).
Отметим, что инструменты для обрезки деревьев следует держать чистыми и обеззараживать, чтобы не допускать переноса патогенов с одного растения на другое. Также не стоит забывать, что бензиновые и электрические пилы могут нанести большие травмы дереву, поэтому их можно использовать только для срезки сухих ветвей. А для толстых ветвей лучше использовать ручную пилу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нужно обрезать розы в сентябре. Попробуйте эту хитрость — и вы не пожалеете!