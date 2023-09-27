Осенняя обрезка деревьев: как правильно проводить, чтобы растение не погибло

Важно, чтобы лезвия инструментов были чистыми и остро отточенными

Осенью растения готовятся к зиме и переходят в состояние покоя для зимнего отдыха. Поэтому многие садоводы считают, что осень – это лучший период для обрезки деревьев. Действительно ли это так — давайте разбираться.

Один из ключей к правильной обрезке – проводить ее в то время года, когда растение может как можно быстрее заживить свою рану, пишет портал vse_roste. Осень – это не то время, поскольку растение находится в состоянии покоя и не сосредоточено на производстве новой ткани, поэтому осеннюю обрезку лучше сосредоточить на удалении мертвых, отмирающих, сломанных ветвей.

Правила осенней обрезки деревьев:

Мертвые ветви удаляйте полностью. Срез желательно производить как можно ближе к стволу, место среза желательно обработать садовым варом.

Сломанные ветки, если они перспективны, следует обрезать на 0,5 см выше почки, направленной от ствола на уцелевшей части ветки.

Следует срезать всю поврежденную часть ветви (продольные трещины, части ветви, пораженные инфекциями).

Отметим, что инструменты для обрезки деревьев следует держать чистыми и обеззараживать, чтобы не допускать переноса патогенов с одного растения на другое. Также не стоит забывать, что бензиновые и электрические пилы могут нанести большие травмы дереву, поэтому их можно использовать только для срезки сухих ветвей. А для толстых ветвей лучше использовать ручную пилу.

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