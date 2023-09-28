Укр

Эти ошибки "убивают" комнатные растения: чего нужно избегать, чтобы сохранить жизнь вазонам

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Недостаток влажности может оказаться губительным для ваших комнатных растений
Недостаток влажности может оказаться губительным для ваших комнатных растений. Фото Pexels

Чтобы растения радовали вас своей красотой, за ними нужно хорошо и правильно ухаживать.

Всем растениям присуще стремление к выживанию. Однако даже если они кажутся вам надежными и устойчивыми, они не застрахованы от некоторых случайных ошибок, которые в конечном итоге их убивают.

Если вы допустите эти фатальные ошибки, то через несколько недель или даже месяцев ваше растение рискует ужасно пострадать, пишет портал santeplus. Его листья могут пожелтеть и опасть, корни могут загнить, и ваше растение внезапно погибнет.

Ошибки, из-за которых погибают комнатные растения

  • Слишком много воды

Враг №1 комнатных растений – это не кто иной, как избыток воды. Но вообще, как чрезмерный полив, так и значительный недостаток воды губительны для продолжительности жизни растения. Непропорциональный и чрезмерный полив вызывает ужасные симптомы: корни гниют, листья желтеют и быстро размягчаются, растение сильнее атакуют паразиты, и оно может не выжить.

  • Недостаточно места для роста

Как только растения вырастут больше и внушительнее, необходимо сменить их нынешний горшок. Потому что они не смогут продолжать нормально расти. Когда вы поместите растение в горшок большего размера, оно сможет расти быстрее, способствовать красивому и обильному цветению и чувствовать себя более удовлетворенным.

  • Неправильная подкормка

Чтобы растения оставались красивыми и здоровыми, очень важно правильно их подкармливать. Ни для кого не секрет, что для здорового роста им необходимы три основных питательных вещества: азот, фосфор и калий.

Ранее мы рассказывали, какие комнатные растения можно долго не поливать. Посмотрите по ссылке фото — эти восемь прекрасных цветков прекрасно переживут несколько недель без полива, и это не кактусы.

Теги:
#Комнатные растения