Эти ошибки "убивают" комнатные растения: чего нужно избегать, чтобы сохранить жизнь вазонам
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Чтобы растения радовали вас своей красотой, за ними нужно хорошо и правильно ухаживать.
Всем растениям присуще стремление к выживанию. Однако даже если они кажутся вам надежными и устойчивыми, они не застрахованы от некоторых случайных ошибок, которые в конечном итоге их убивают.
Если вы допустите эти фатальные ошибки, то через несколько недель или даже месяцев ваше растение рискует ужасно пострадать, пишет портал santeplus. Его листья могут пожелтеть и опасть, корни могут загнить, и ваше растение внезапно погибнет.
Ошибки, из-за которых погибают комнатные растения
- Слишком много воды
Враг №1 комнатных растений – это не кто иной, как избыток воды. Но вообще, как чрезмерный полив, так и значительный недостаток воды губительны для продолжительности жизни растения. Непропорциональный и чрезмерный полив вызывает ужасные симптомы: корни гниют, листья желтеют и быстро размягчаются, растение сильнее атакуют паразиты, и оно может не выжить.
- Недостаточно места для роста
Как только растения вырастут больше и внушительнее, необходимо сменить их нынешний горшок. Потому что они не смогут продолжать нормально расти. Когда вы поместите растение в горшок большего размера, оно сможет расти быстрее, способствовать красивому и обильному цветению и чувствовать себя более удовлетворенным.
- Неправильная подкормка
Чтобы растения оставались красивыми и здоровыми, очень важно правильно их подкармливать. Ни для кого не секрет, что для здорового роста им необходимы три основных питательных вещества: азот, фосфор и калий.
Ранее мы рассказывали, какие комнатные растения можно долго не поливать. Посмотрите по ссылке фото — эти восемь прекрасных цветков прекрасно переживут несколько недель без полива, и это не кактусы.