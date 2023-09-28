Эти ошибки "убивают" комнатные растения: чего нужно избегать, чтобы сохранить жизнь вазонам

Чтобы растения радовали вас своей красотой, за ними нужно хорошо и правильно ухаживать.

Всем растениям присуще стремление к выживанию. Однако даже если они кажутся вам надежными и устойчивыми, они не застрахованы от некоторых случайных ошибок, которые в конечном итоге их убивают.

Если вы допустите эти фатальные ошибки, то через несколько недель или даже месяцев ваше растение рискует ужасно пострадать, пишет портал santeplus. Его листья могут пожелтеть и опасть, корни могут загнить, и ваше растение внезапно погибнет.

Ошибки, из-за которых погибают комнатные растения

Слишком много воды

Враг №1 комнатных растений – это не кто иной, как избыток воды. Но вообще, как чрезмерный полив, так и значительный недостаток воды губительны для продолжительности жизни растения. Непропорциональный и чрезмерный полив вызывает ужасные симптомы: корни гниют, листья желтеют и быстро размягчаются, растение сильнее атакуют паразиты, и оно может не выжить.

Недостаточно места для роста

Как только растения вырастут больше и внушительнее, необходимо сменить их нынешний горшок. Потому что они не смогут продолжать нормально расти. Когда вы поместите растение в горшок большего размера, оно сможет расти быстрее, способствовать красивому и обильному цветению и чувствовать себя более удовлетворенным.

Неправильная подкормка

Чтобы растения оставались красивыми и здоровыми, очень важно правильно их подкармливать. Ни для кого не секрет, что для здорового роста им необходимы три основных питательных вещества: азот, фосфор и калий.

Ранее мы рассказывали, какие комнатные растения можно долго не поливать. Посмотрите по ссылке фото — эти восемь прекрасных цветков прекрасно переживут несколько недель без полива, и это не кактусы.