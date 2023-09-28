Загадка для многих: вредно ли заряжать телефон несколько раз в день

Многие могут заряжать телефон пару раз в сутки, не задумываясь, вредно ли это для батареи или наоборот

Правильная зарядка батареи на смартфоне позволит продлить его "жизнь" и уберечь от зависаний. При этом многих интересует вопрос, можно ли заряжать телефон по нескольку раз в день и не будут ли такие действия вредными для устройства.

Эксперты канала Gear Patrol детально разобрались в этом вопросе и объяснили, как правильно заряжать телефон, чтобы он долго прослужил. По их словам, главное помнить правило, что полностью разряжать смартфон рекомендуется.

Едва ли не все современные смартфоны оснащены литий-ионными аккумуляторами. Для них зарядка рывками, 5–10% за один раз, приемлема и даже полезна. Эксперты говорят, что короткие процессы зарядки никак не навредят телефону. При этом оптимальный диапазон заряда — 30–80%.

В то же время следует учесть, что гаджет со 100% заряда до 0% не рекомендуется. Такие действия негативно влияют на батарею и она быстрее изнашивается. А это в свою очередь приведет к торможению смартфона или его внезапным отключениям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать, если необходимо быстро зарядить свой телефон. Есть один проверенный метод, с помощью которого за считанные минуты гаджет можно подзарядить на 10-15%.