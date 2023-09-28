Розы зацветут весной с большей силой: как подготовить цветы к зиме

Перед наступлением морозов защитите кусты роз от низкой температуры

Осень – время подготовки многих растений к зиме, и речь не только о плодовых культурах. Особое внимание требуется розам, если их защитить от морозов, то весной цветы будут пышными и роскошными.

Опытные дачники советуют до наступления холодов защитить кусты роз. Об этом пишет Express.

Так, подготовка кустов роз к зиме — лучший способ предотвратить повреждение и помочь растению с новой силой зацвести весной. В холодное время года цветы могут пострадать из-за сильного ветра и резкого перепада температур, но при правильных действиях осенью ваше растение без труда выживет в таких условиях.

Во-первых, для защиты роз от "минуса" следует насыпать мульчу под кустами после обрезки. Толстый слой соломы, листьев и компоста создаст защитный барьер, изолирующий почву.

Во-вторых, плетистые розы необходимо осенью обрезать, так они будут лучше цвести в будущем. Оборвите розы до голых листьев, удалите все маленькие боковые побеги и привяжите плотно к конструкции.

И последнее, но не менее важное: важно прекратить внесение удобрений как минимум за шесть недель до первых заморозков, поскольку это будет препятствовать новому росту роз. Так растение с большей вероятностью перейдет в состояние покоя и активирует свою естественную защиту от непогоды.

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