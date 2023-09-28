Три простых способа утеплить пластиковые окна на зиму своими руками

Выполнение такого утепления не занимает много времени

Зимой окно может стать одним из источников теплопотерь всей квартиры или дома. Утеплить окна можно самостоятельно или заказать эту услугу, однако такая работа может влететь в копеечку.

"Телеграф" рассказывает о трех популярных способах утепления окон, которые можно осуществить самостоятельно. В основном они не требуют большого периода подготовки и долгосрочного процесса или материальных затрат.

Специальная пленка

Этот один способ рассчитан на утепление не только рамы окна, но и самого стекла. Уже несколько лет на прилавках есть специальная энергосберегающая пленка, которая дает свету проникнуть через нее. При этом не дает заходить холоду извне, а теплу выходить изнутри. Для утепления вам понадобится сама пленка, двусторонний скотч, ножницы, фен и очиститель для стекла.

Сначала нужно обезжирить стекло, герметизировать стыки и на чистую поверхность оконной рамы с одной стороны клеится двухсторонний скотч. К нему крепится требуемого размера слой пленки, затем по всему периметру оконной рамы феном разглаживаем материал.

Поролон и скотч

Самый простой вариант – взять полоску поролона или нарезать кусок на отдельные полоски и засунуть его в щели под окном и вокруг его рамы. Сверху заклеить обычным широким скотчем. Это не даст холодному воздуху заходить в дом. Перед проведением работ можно очистить щели от излишнего мусора для того, чтобы поролон лучше в них попал. В качестве поролона может выступить даже кухонная губка.

Силиконовый герметик

Этот вариант требует наличия герметика (силикона) и специального шприца-пистолета для его нанесения. Место, где есть щель, тоже зачищается, сверху наносится полоска силикона. Дальше нужно просто подождать. Силикон также используется для ремонта и утепления окон, когда стекло вынимается из рамы. Однако такая работа требует определенных навыков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом можно еще утеплить дом. Следует обратить внимание на пол. Помочь с энергосбережением в своем доме можно также с помощью других лайфхаков.