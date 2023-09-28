Не гниет и не растет: как сохранить чеснок на зиму без заморозки

Рассказываем, что нужно сделать, чтобы чеснок спокойно пролежал до весны в кухонном ящике

Эта овощная культура давно и по праву завоевала совершенно особое место в кулинарии благодаря своему характерному запаху и острому вкусу. Без чеснока как приготовить аджику по турецкому рецепту или говядину по-корейски — совсем никак!

Кроме того, чеснок крайне полезен для сердечно-сосудистой системы и иммунитета. Тем более обидно, когда ваши запасы портятся и приходится их выбрасывать, а потом покупать втридорога зимой. Портал Ukr.Media предлагает способ, по которому чеснок хранят на Кавказе.

Как сохранить чеснок до весны в домашних условиях — лайфхак

Отмечается, что при таком способе головки сохраняют все полезные вещества:

Если это ваш собственный урожай, нужно хорошо просушить луковицы чеснока, очистить их от земли и самого верхнего слоя шелухи.

Если чеснок покупается, выбирайте твердые, сухие головки без повреждений.

В обоих случаях на длительное хранение отбирайте идеальные плоды, тщательно их осматривая на предмет очагов загнивания.

Пораженные отложите для использования в первую очередь. Если вы оставите их на зиму, они испортят всю закладку.

Теперь главная хитрость:

Нижний и верхний кончик головки нужно припалить огнем. Вы можете взять спички, зажигалку, обсмалить на газовой конфорке. Сначала прижигаются корешки чеснока (нижние "ниточки"), а затем — тот хвостик сверху, в который сходятся дольки.

Обработанный таким образом чеснок пересыпают в мешок из хлопка. В качестве альтернативы вы можете использовать старую наволочку. Хранить нужно в таком месте, куда не попадает влага и прямой солнечный свет — например, в ящике под столом или кухонном ящике.

Периодически пересматривайте закладку — некоторые головки, поврежденные внутри, визуально не отличишь от хороших. Их нужно убрать из мешка, чтобы они не испортили все остальные. Чем хуже вентиляция в месте хранения, тем чаще стоить проверять чеснок и периодически его просушивать.

Ранее мы рассказывали, как хранить бананы свежими две недели и дольше. С этим способом вы забудете о почерневших бананах на вашем столе.