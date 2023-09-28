Три холодолюбивых цветка порадуют пышным цветением поздней осенью: нужно сеять прямо сейчас
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Не отказывайтесь от возможности разнообразить свой сад роскошными цветами в осенние месяцы
Осень – время цветения многих красивых растений. До наступления холодов можно высаживать не только луковичные цветы, а и другие довольно неприхотливые в уходе варианты.
Опытные дачники предлагают посеять прямо сейчас три холодолюбивых цветка. Об этом рассказывает Express.
Вербена
Выносливое, легко выращиваемое многолетнее растение украсит фиолетовым цветом ваш участок. Начинают цвести с середины лета и продолжают развиваться до первых заморозков, также действует как магнит для опылителей. Крепкая вербена сможет с легкостью пережить зиму.
Безвременники
Симпатичные розовые цветы, также известный как осенники, дополнят ваши клумбы в осеннее время. Цветут с сентября по ноябрь, в зависимости от вида.
Эхинацея
Многолетнее растение порадует цветоводов яркими красками даже осенью. Кроме того, цветок является отличным опылителем. Можно высаживать хоть на открытых участках, хоть в контейнеры.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как защитить от холодов лаванду в саду. А еще мы писали, чем поливать розы, чтобы они цвели всю осень.