Три холодолюбивых цветка порадуют пышным цветением поздней осенью: нужно сеять прямо сейчас

Не отказывайтесь от возможности разнообразить свой сад роскошными цветами в осенние месяцы

Осень – время цветения многих красивых растений. До наступления холодов можно высаживать не только луковичные цветы, а и другие довольно неприхотливые в уходе варианты.

Опытные дачники предлагают посеять прямо сейчас три холодолюбивых цветка. Об этом рассказывает Express.

Вербена

Выносливое, легко выращиваемое многолетнее растение украсит фиолетовым цветом ваш участок. Начинают цвести с середины лета и продолжают развиваться до первых заморозков, также действует как магнит для опылителей. Крепкая вербена сможет с легкостью пережить зиму.

Вербена

Безвременники

Симпатичные розовые цветы, также известный как осенники, дополнят ваши клумбы в осеннее время. Цветут с сентября по ноябрь, в зависимости от вида.

Безвременники

Эхинацея

Многолетнее растение порадует цветоводов яркими красками даже осенью. Кроме того, цветок является отличным опылителем. Можно высаживать хоть на открытых участках, хоть в контейнеры.

Эхинацея

Ранее "Телеграф" рассказывал, как защитить от холодов лаванду в саду. А еще мы писали, чем поливать розы, чтобы они цвели всю осень.