Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Весам стоит слушать советы, а Тельцам, - запастись терпением

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Начало октября в 2023 году у некоторых может выдастся неприятным, однако для многих он все же принесет силы добиваться своего, благополучие и отдых.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 2 по 8 октября 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Паж кубков

Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будут приятные встречи или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.

Телец — перевернутая Девятка мечей

Вскоре в жизни наступит более благоприятный период, надежда и вера помогут Вам оправиться от испытаний, — а пока запаситесь терпением.

Близнецы — Четверка жезлов

Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и она обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Рак — перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Лев — перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Дева — Королева кубков

Возможно, в ближайшее время Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.

Весы — Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам в ближайшую неделю, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Скорпион — Сила

Название карты говорит само за себя, Вы будете "в ресурсе" для свершений, и все начатые дела окажутся Вам по плечу, а препятствия будут преодолимы. Не бойтесь трудностей и добивайтесь желаемого.

Стрелец — перевернутая Четверка мечей

Впереди у Вас новые битвы, — возможно возвращение старых проблем или дел, с которыми Вы распрощались, может понадобиться принять важное решение, чтобы разрешить ситуацию. Не бросайтесь в омут с головой, чтобы не совершить ошибок.

Козерог — перевернутая Королева пентаклей

Следующая неделя у Вас может выдаться неприятной. Могут начаться проблемы или ссоры, сорваться планы, пропасть желание развиваться или что-либо делать. Карты Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.

Водолей — перевернутая Верховная жрица

Скоро у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшее время меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Рыбы — перевернутый Маг

Это карта непоследовательности и беспорядка. Она указывает, что в ближайшее время либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца октября по картам Таро.