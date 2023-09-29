Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Весам стоит слушать советы, а Тельцам, - запастись терпением
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Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время
Начало октября в 2023 году у некоторых может выдастся неприятным, однако для многих он все же принесет силы добиваться своего, благополучие и отдых.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 2 по 8 октября 2023 года включительно.
Овен — Паж кубков
Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будут приятные встречи или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.
Телец — перевернутая Девятка мечей
Вскоре в жизни наступит более благоприятный период, надежда и вера помогут Вам оправиться от испытаний, — а пока запаситесь терпением.
Близнецы — Четверка жезлов
Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и она обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.
Рак — перевернутый Рыцарь пентаклей
Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.
Лев — перевернутый Туз пентаклей
Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.
Дева — Королева кубков
Возможно, в ближайшее время Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.
Весы — Иерофант
Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам в ближайшую неделю, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.
Скорпион — Сила
Название карты говорит само за себя, Вы будете "в ресурсе" для свершений, и все начатые дела окажутся Вам по плечу, а препятствия будут преодолимы. Не бойтесь трудностей и добивайтесь желаемого.
Стрелец — перевернутая Четверка мечей
Впереди у Вас новые битвы, — возможно возвращение старых проблем или дел, с которыми Вы распрощались, может понадобиться принять важное решение, чтобы разрешить ситуацию. Не бросайтесь в омут с головой, чтобы не совершить ошибок.
Козерог — перевернутая Королева пентаклей
Следующая неделя у Вас может выдаться неприятной. Могут начаться проблемы или ссоры, сорваться планы, пропасть желание развиваться или что-либо делать. Карты Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.
Водолей — перевернутая Верховная жрица
Скоро у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшее время меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.
Рыбы — перевернутый Маг
Это карта непоследовательности и беспорядка. Она указывает, что в ближайшее время либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца октября по картам Таро.