Его там сажать нельзя: 6 запрещенных мест для посадки озимого чеснока

Не делайте этого, потому что не будет урожая

Обильный урожай чеснока зависит от выбора места посадки, поэтому необходимо подойти к этому выбору с особой ответственностью.

Озимый чеснок следует размещать на холмах, откуда стекает вся избыточная влага. Успех его роста весной зависит от того, насколько сухо будет зубчикам. Об этом пишет radiotrek.

Где нельзя сажать озимый чеснок

Низменности и участки, где вода скапливается во время осенних дождей и весеннего таяния снега. Где грядка находится в тени, так как это может привести к образованию мелких и бледных зубчиков чеснока, а также увеличению риска развития болезней. На грядках, где ранее выращивали фенхель и базилик, так как эти растения выделяют в почву вещества, которые подавляют рост и развитие луковичных культур. Сразу после посадки лука или чеснока. На грядках, где ранее росли морковь и свекла, так как эти корнеплоды извлекают из почвы большое количество питательных веществ, необходимых для роста чеснока в следующем году. После клубничных культур, так как чеснок может подавлять рост клубники своими корневыми выделениями.

Ранее мы писали, как спасти пожелтевший чеснок. Существует несколько причин, по которым растение может проявлять подобное "поведение".