Убьете почву и поздно заметите: 5 фатальных ошибок, которые совершаются на огороде осенью

Если вы делаете это на всех грядках, то в них не останется никаких полезных микроорганизмов

Нередки моменты, когда дачники либо не заботятся о подготовке грядок к следующему сезону, либо излишне стараются и случайно уничтожают все живые организмы в почве, включая как патогены, так и полезные микроорганизмы.

Существует 5 главных ошибок осенью, которые многие огородники совершают в отношении огородной почвы. Но найти "золотую середину" можно, пишет cpykami.

Обеззараживание

Дачники кардинально проводят обеззараживание почвы, например, с использованием смеси медного купороса и мочевины. Этот метод следует применять только в случае, если все растения на грядках были подвержены заболеванию. Если же такую процедуру выполнять каждый год на всех грядках, то почва может лишиться все питательных веществ и полезных микроорганизмов. Лучше использовать более мягкие биопрепараты на основе триходермы, которые направлены на уничтожение только патогенов.

Раскисление

Часто дачники это делают наугад и без учета различий в кислотности на разных грядках. Определить необходимость регулирования уровня кислотности можно, взяв образец почвы с глубины 15 см, разбавив его половиной воды и опустив недорогую лакмусовую тест-полоску. Затем сравните результат с цветовой шкалой на упаковке и на основе этого определите, где и в каком объеме нужно корректировать кислотность почвы.

Внесение свежего навоза

Является неэффективным. Во-первых, коровий навоз содержит множество семян сорных растений, с которыми потом приходится бороться. Во-вторых, не все растения предпочитают свежий навоз (в основном это относится к тыквенным). В остальных случаях более целесообразно использовать перегной — навоз, который прошел процесс перегнивания в течение 2-3 лет.

Перекопка

Ошибка заключается в отсутствии осенней перекопки. Если ваш участок имеет тяжелую и плотную почву, схожую с асфальтом, то необходимо выполнить предварительное раскисление почвы и добавление удобрений. Однако удобрения следует вносить на глубину 15-20 сантиметров. Именно в этом случае перекопка оказывает значительную помощь. Помимо этого, перекопкой можно избавиться от большей части сорняков. Спустя 2-3 года вы заметите, что количество сорняков на вашем участке уменьшилось на 70-80%.

Сидераты

Различные сидераты принадлежат к разным семействам, таким как крестоцветные, бобовые, злаковые и другие. Соответственно, они выполняют разные функции в улучшении почвы. Некоторые сидераты способствуют рыхлению почвы, другие помогают бороться с болезнями, а третьи обогащают почву питательными веществами. Выбор подходящего сидерата должен зависеть от ваших конкретных целей и задач.

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