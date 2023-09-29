Как сделать грелку своими руками: три простых способа

Химическую грелку как у туристов можно собрать из товаров для садоводства и бытовых вещей

Украинцы уже начинают готовиться к зиме. Она может быть достаточно сложной из-за риска повторных ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуре. В случае отключения электроэнергии и отопления в помощь украинцам могут прийти грелки. Их можно сделать самостоятельно.

Грелка-бутылка

Самый простой способ сделать грелку – это набрать в пустую пластиковую бутылку горячую воду. Это не должно быть кипяток, ведь он повлияет на пластик. Бутылку крепко закрывают и кладут в постель. Таким образом она нагреется еще до того, как вы туда попадете.

Грелка из носка

Еще один способ сделать грелку – это засыпать крупу или соль в носок. Перед этим сыпучий материал возможно понадобится окутать в ткань, сшив из двух небольших лоскутов мешочек. Если носок плотный, а сыпучий материал крупзернистый, например это могут быть вишневые косточки, тогда будет достаточно просто засыпать и завязать на узел. Такую грелку можно разогреть в духовке или даже в микроволновке при наличии электричества.

Химическая грелка

Химическую грелку можно сделать самому из ингредиентов, которые можно найти в открытой продаже. Для этого нужны:

2 чайные ложки соли,

3 чайные ложки медного купороса (используется в садоводстве),

сухие опилки из древесины,

пластиковая бутылка 0,5л,

кусочки проволоки, алюминиевой фольги или же нарезанная алюминиевая бутылка из-под напитка.

Соль и медный купорос переталкивают в ступке, вместе с опилками засыпают в бутылку, туда добавляют фольгу (проволоку или обрезки банки), крышку закрывают и трясут. Активируют грелку с помощью добавления воды – достаточно будет 50 мл. На выделение тепла уходит несколько минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подготовиться к зиме можно разным образом. Среди вариантов – защитить обувь и утеплить ее, ведь на улицу придется выходить.