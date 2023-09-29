Гореть больше 10 часов: как одна свеча поможет обогреть комнату при отключении отопления

Во время зимы есть возможность аварийных отключений тепла

Чтобы зимой во время блэкаутов было не холодно, нужно провести тщательную подготовку. Однако, если отопление будет аварийно выключено, а на улице стоит мороз, то помещение можно обогреть одной свечой.

Как долго использовать свечи в качестве обогревателя, можно узнать на сайте УНИАН. Надо иметь 7 разных предметов и большинство из них можно найти дома.

Подробная инструкция для самодельного обогревателя

Набор предметов: маленькая банка, парафиновая свеча, восковая свеча, соль, рафинированное масло без запаха, нож, спички или зажигалка.

Инструкция:

Необходимо опустить свечу в банке и обрезать ее до нужной длины; На дно банки вылить парафин из растопленной свечи и опустить туда восковую, пока он не застыл; Залить масло и посыпать солью – оно выводит влагу из масла, что позволяет ему дольше держать нужную консистенцию.

Такая самодельная конструкция будет гореть до 12 часов в отличие от обычной восковой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить электрический обогреватель.