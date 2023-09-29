Выходные в октябре 2023: сколько дней будут отдыхать украинцы (календарь праздников)

В октябре насчитывается 22 государственные и всемирные даты

Второй месяц осени уже стучится в наши двери. Какой будет погода в Украине в октябре 2023, "Телеграф" рассказывал ранее, а сегодня мы составили календарь государственных и всемирных праздников, которые отмечаются в Украине в следующем месяце.

В октябре этого года насчитывается 22 рабочих дня и девять выходных. А на первое число выпадает сразу несколько праздников.

Так, на 1 октября в этом году пришелся День учителя. Он отмечается в первое воскресенье октября. В этот же день Украина впервые в новую дату будет чествовать своих защитников и защитниц, которые с риском для собственной жизни отстаивают право нашей нации на независимость в войне россии против Украины.

2 октября — Международный день врача и Международный день архитектора. День врача установлен по инициативе Всемирной организации здравоохранения и в знак солидарности медицинских работников всего мира отмечается в первый понедельник октября. Всемирный день архитектуры также отмечается в первый понедельник октября с 1985 года по инициативе Международного союза архитекторов.

5 октября отмечается Всемирный день учителей. ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) установила эту дату в честь принятия основополагающего документа "О положении учителей", принятого 5 октября 1966 года. Документом установлены права и обязанности учителей, международные стандарты и правила трудоустройства, условий преподавания и прочее.

28 октября Украина будет праздновать День освобождения от фашистских захватчиков. Именно в этот день произошло окончательное изгнание войск Гитлера и его союзников за пределы современной территории Украины во время Второй мировой войны.

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