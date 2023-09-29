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После этой даты ничего не вырастет: когда сеять траву для газона осенью

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Газонная трава должна успеть укорениться
Газонная трава должна успеть укорениться. Фото Freepik

Важно не опоздать, чтобы семена не погибли в грунте

Вероятно, красивый шикарный газон у дома является мечтой всех владельцев дачных или пригородных участков. Недавно мы рассказывали, что делать с опавшими листьями на даче — оказывается, их можно применить с огромной пользой и как раз с газона их убирать не обязательно.

А сегодня рассмотрим главные вопросы по посадке газона. Как сообщает Ukr.Media, если опоздать с высеванием, то семенам не хватит времени, чтобы укорениться до наступления заморозков. Тогда они погибнут в холодной земле.

До какого времени можно сеять газон — советы

Самое оптимальное время для посадки газона осенью — это сентябрь. Но в случае, если вы не успели сделать это в первый месяц осени, не отчаивайтесь! Первая декада (10 дней) октября тоже подходит для этой цели — тем более, если погода теплая. Также газоны высевают и в конце лета.

Перед тем, как сеять газон, важно правильно подготовить грунт:

  • перекопать и удалить все сорные растения с корнями, убрать камни;
  • выровнять почву;
  • хорошо прорыхлить ее перед самым посевом.

Семена газона помещайте на глубину 0,5-1 см и присыпайте слоем земли. Расход обычно составляет 3-5 кг на 100 кв. м. Поливайте газон утром и вечером, тогда первых ростков можно ожидать спустя всего неделю. Не проводите посев в дождливый день. Влага углубит семена дальше в почву и они не смогут прорасти.

Раньше мы рассказывали, как поливать осенью цветы. Узнайте, что делать с растениями осенью, чтобы не помешать им.

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#Участок #Газон #Дача