Посадите нарциссы осенью, и весной клумба порадует ранним цветением: лайфхак для садоводов

Чтобы ранней весной у вас уже цвела клумба — воспользуйтесь этими советами

Осенняя посадка нарциссов в почву гарантирует то, что весной цветы уже будут радовать вас своим цветением. Однако, чтобы добиться такого эффекта важно соблюдать некоторые "правила".

Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, перед посадкой важно за несколько дней до посадки провести обработку луковиц фунгицидом. А непосредственно перед посадкой не забудьте очистить от сухого верхнего слоя.

Также важно правильно определить сроки посадки. Это лучше всего определять по температуре почвы. Оптимальна устойчивая температура в диапазоне +8-10 градусов, и она должна оставаться относительно постоянной в течение 1,5-2 недель.

Место для посадки лучше выбирать на солнце или в полутени Важно, чтобы оно было хорошо защищено от сквозняков. Также необходимо учитывать уровень грунтовых вод, ведь избыток влаги приводит к гниению луковиц.

Как правильно высаживать нарциссы

Луковицы необходимо располагать донышком вниз.

Расстояние между лунками зависит от размеров луковиц и типа посадки. Между мелкими – 7-10 см, а большими – до 15-20 см.

Глубина лунки для нарцисса должна быть в три раза больше высоты луковицы. Для больших – 15-25 см, для мелких – 10-15 см.

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