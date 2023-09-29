Покров Пресвятой Богородицы и День памяти апостола Луки: новый календарь церковных праздников в октябре

С 1 сентября украинская церковь перешла на новое летоисчисление

С начала нового церковного года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим даты большинства христианских праздников перенеслись на две недели ранее — например, праздник Покрова Пресвятой Богородицы в этом году отмечается 1 октября, а в прошлом году отмечался 14 октября.

Новые даты церковных праздников в Украине в октябре

1 октября, как мы уже упоминали, верующие отмечают одну из важнейших религиозных дат. По преданиям, в этот день Божья Матерь, Дева Мария снизошла с небес на землю, чтобы защитить жителей Константинополя от окруживших город врагов. Явившись в храм в сопровождении апостолов и других святых, она сняла с головы свой сияющий омофор и покрыла им молящихся людей. С тех пор Богоматерь-заступницу просят о защите, а день получил название Покров Пресвятой Богородицы.

Дева Мария защитила людей своим белым покровом

9 октября христианская церковь почитает святого великомученика Иакова. Это один из двенадцати апостолов Иисуса Христа и один из ближайших его учеников. Был убит в Иерусалиме по приказу иудейского царя Ирода Агриппы.

6 октября все христианские церкви почитает память апостола Фомы. Согласно преданиям, он проповедовал Евангелие в Азии и сумел дойти до Южной Индии. Принял мученическую смерть от рук язычников.

18 октября церковь чтит память апостола и евангелиста Луки. По преданиям, святой Лука происходил из просвещенной греческой среды. Поэтому он был образован и свое Евангелие написал на литературном греческом языке. Считается, что из всех евангелистов он лучше всех придерживается исторических фактов. Погиб мученической смертью в городе Фивы (Греция).

Календарь церковных праздников на октябрь

Фото: Телеграф

Ранее мы опубликовали календарь выходных на 2023 год на октябрь. Следующий месяц принесет украинцам девять выходных дней и 22 — рабочих. В октябре отмечается 22 праздника, государственных и всемирных.