Будете летом собирать урожай ведрами: как правильно подготовить деревья к зиме

Это поможет вашему саду перенести зиму

Осень – сезон активной подготовки деревьев к зиме. Мы уже рассказывали, чем нужно обрабатывать почву, чтобы деревья хорошо перенесли зиму и плодоносили.

Однако нужно не только подкормить деревья, а совершить ряд других действий. С советами от "ТСН" ваши деревья будут подготовлены к зиме, а в следующем году дадут прекрасный урожай.

Что нужно сделать с плодовыми деревьями осенью

Обрезать деревья. Эту процедуру проводят, когда у плодовых деревьев нет листьев, а температура воздуха выше 0°C. У яблонь, груш и слив нужно удалить сухие, поломанные или поврежденные ветки. Санитарную обрезку вишни, абрикоса и персика проводят также осенью для того, чтобы подготовить деревья к зимним холодам.

Поливать плодовые деревья необходимо после полного сбора урожая. Это необходимо, чтобы зарядить деревья влагой и хорошо промочить почву под каждым растением. Полив необходимо производить при температуре не ниже 3 градусов тепла, а нормы полива зависят от вида культуры и возраста. Однако не переусердствуйте и не поливайте сад при частых и обильных дождях.

Необходимо также защитить сад от грызунов. Для этого необходимо стволы до 1 метра обмотать укрывным материалом, напирмер, мешковиной, спанбондом, лапником, железной сеткой.

Важный этап подготовки — окапывание деревьев осенью. Таким образом можно избавиться и от сорняков, и от вредителей, которые в них живут. Как правило, перекапывание производится вместе с подкормкой.

Необходимо также побелить деревья. Это можно сделать после сбора урожая и до декабря, пока тепло, за полторы недели до крепких морозов. Таким образом вы защитите деревья от зимующих в их коре вредителей. Побелка также является комплексной защитой от ожогов солнца весной, резких перепадов температур, опасного зимнего ветра, оледенения коры и грызунов. Для побелки можно использовать самые разнообразные смеси, например, известь разного состава.

Важна также осенняя обработка и опрыскивание деревьев — таким образом вы распугаете оставшихся на зиму насекомых. Опрыскивание сада проводят в сухую и безветренную погоду при температуре +5 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем посыпать почву под деревьями, чтобы они не обмерзли. Растения стойко перенесут морозы.