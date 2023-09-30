Таропрогноз на 1 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Рассказываем, что ждет всех в первый день месяца

В воскресенье, 1 октября 2023 года, некоторых ждут испытания и неприятности, в то время как другим стоит особенно прислушиваться к своему внутреннему голосу.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Справедливость, Отшельник, перевернутая Десятка жезлов

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Справедливость

Удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог может быть не на Вашу пользу.

Отшельник

В воскресенье особенно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, карта указывает на то, что Ваша интуиция будет острее прежнего. Также не пропускайте мимо ушей советы, возможно в них будет крыться ответ на волнующий Вас вопрос.

Перевернутая Десятка жезлов

В скором времени Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.