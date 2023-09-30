Грибковое заболевание больше не будет проблемой: что купить в аптеке для теплицы

Избавьтесь от фитофтороза на тепличных растениях раз и навсегда

Чтобы в этом помещении не появлялись никакие заболевания, за теплицей нужно правильно ухаживать. Однако если вы заметили, что в ней уже завилось грибковое заболевание, известное как фитофтороз, необходимо незамедлительно принять меры.

Существует эффективное бюджетное средство, которое поможет решить эту проблему. Оно продается во всех аптечных магазинах, пишет cpykami.

Как избавиться от фитофторы в теплице

Этот препарат, известный многим, называется "Фурацилин". Он стоит недорого и надежно выполняет свои функции. Для использования растворите одну таблетку в небольшом количестве воды, при этом расчет должен составлять: одна таблетка на один литр воды.

Сначала растворите в небольшом объеме воды, а затем перелейте раствор в опрыскиватель, добавляя необходимое количество воды. Произведите обработку всей теплицы. Этот проверенный народный метод давно зарекомендовал себя в делах огородничества и садоводства.

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