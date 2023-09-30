Чем утеплить окна на зиму изнутри: варианты не на один сезон

Утеплять откосы окон можно не только со стороны квартиры, но и снаружи – это даст лучший эффект

Утепление пластиковых окон можно сделать самому из простых подручных материалов. Однако такое утепление не будет слишком долговечным. Чтобы сделать такое, которое продержится не один холодный сезон, надо приложить усилия.

Среди таких способов – утепление монтажной пеной и пенопластом. Последний используется для утепления откосов окон. Возможно утепление пенопластом и пенополистиролом. Они разнятся в цене. Толщина листа подбирается в зависимости от конструкции окна. Для фиксации может использоваться полиуретановая клей-пена, а сверху листы покрываются, например, штукатуркой для финишных работ.

В то же время из кусков старого пенопласта можно сделать герметик, удерживающий тепло в доме. Пенопласт смешивают с ацетоном, из-за чего он становится мягким. Им можно заполнить щели на окне и у рамы двери. Следует предварительно обезжирить их ацетоном.

Другой способ утеплить окна – монтажная пена. Ее используют обычно при установке окон, однако и при утеплении тоже. Отметим, что такой способ утепления также нужно покрывать финишным слоем, поскольку он нуждается в защите от перепадов температур и ультрафиолета. После нанесения пены в щели, остатки нужно отрезать, тогда уже накладывать финишный слой.

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