Огород истощился: что внести в почву, чтобы очистить ее от болезней и вредителей

Потрясающий результат в виде богатого и здорового урожая вы увидите уже летом

После сбора урожая важно правильно позаботиться о состоянии истощенной почвы. Некоторые дачники делают непоправимые ошибки с огородной почвой, но этого можно избежать, если знать об одном доступном средстве, которое помогает восстановить землю и насытить ее полезными микроэлементами.

Этот метод обработки поможет избавиться от грибковых заболеваний, бактерий и вредителей в почве. Проведение такой обработки в начале осени способствует улучшению плодородности почвы, что положительно сказывается на качестве и количестве будущего урожая, пишет ukr.media.

Что внести в почву после сбора урожая

Используйте 1 литр закваски, сыворотки или кефира. К этому кисломолочному продукту добавьте одну столовую ложку корицы, предварительно растворенной в стакане теплой воды.

Корица содержит необходимые для растений питательные вещества, такие как витамин А, бета-каротин, витамин С, витамины группы В, кальций, железо, магний, фосфор, цинк, медь, а также 18 аминокислот. Более того, корица естественным образом отпугивает вредителей, действуя как инсектицид. Чтобы сделать удобрение еще более эффективным, добавьте столовую ложку молотой куркумы, которая также богата питательными веществами.

Для обработки 1 квадратного метра почвы растворите 1 столовую ложку концентрированного раствора в 10 литрах воды. Этого объема будет достаточно для обработки 1 квадратного метра почвы.

Ранее мы писали, как нужно перекапывать огород осенью. Не обойтись без одной подкормки.