Чашки будут блестеть как новые: как легко удалить налет от чая и кофе из посуды

Вы удивитесь эффективности этих средств

Каждый день мы пьем чай или кофе и нередко помыть сразу чашку не удается из-за спешки. В результате со временем на посуде может оставаться темный налет, который отмыть крайне непросто.

Если такая проблема уже возникла, то справиться с ней помогут три средства, которыми пользовались еще наши бабушки. Они есть в каждом доме, сообщает "Сегодня".

Секрет №1. Сода

Одним из наиболее эффективных средств является пищевая сода. Она быстро и легко отмывает посуду, но если вы собираетесь сохранить чашку в надлежащем состоянии надолго, то лучше использовать не сухой порошок, а содовую кашицу. В таком случае риск повреждений на поверхности посуды значительно уменьшится.

Секрет №2. Лимонная кислота

Порошок лимонной кислоты отлично удаляет темный налет из посуды. Просто насыпьте половину чайной ложки лимонной кислоты в чашку, добавьте кипяток и оставьте на 5-7 минут. После этого тщательно вымойте посуду.

Секрет №3. Лимон

Также можно воспользоваться кусочком лимона. Для этого следует натереть темный налет на чашке, оставить на 30 минут и тщательно вымыть посуду.

А вот самую страшную грязь на плите, согласно информации "Телеграфа", поможет удалить имеющееся в каждой аптечке средство. Благодаря ему плита будет сиять, как новая.