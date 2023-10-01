Скрести не придется: как отмыть посуду от засохшего теста

Этот лайфхак поможет отмыть посуду от остатков теста без лишней суеты

После работы с тестом у хозяйки не всегда есть время сразу отмывать его от посуды. Однако, когда оно засыхает, работа становится еще сложнее.

О том, как быстро и без труда справиться с этой задачей рассказывает "Униан". Благодаря предложенному лайфхаку, процесс удастся ускорить и упростить.

Как отмыть засохшее тесто

Этот маленький секрет всегда выручал хозяек. Чтобы отмыть засохшее тесто, вам просто нужно залить грязную посуду теплой водой и подождать, пока остатки теста размокнут и легко будут отставать от поверхности.

Лучше всего оставить кухонные приборы и посуду в воде на 30 минут, но иногда и десяти минут будет достаточно. Всё зависит от того, насколько сильно тесто засохло.

Пользуясь этой хитростью, сам по себе отпадет вопрос: как удалить остатки теста из кухонной губки. Ведь процесс очистки следует начать с помощью ложки или венчика, просто сняв им размокшее тесто. А уже под конец мытья можно использовать губку.

А если на вашей сковороде есть остатки не отмывающегося старого жира, то можно воспользоваться очередным лайфхаком от "Телеграфа". Благодаря средству, которое есть в каждом доме, ваша сковорода снова будет блестеть.