Финансовый гороскоп Таро на неделю: Овнов ждет благополучие, а Козерогов, - угроза увольнения

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Последняя неделя сентября в 2023 году многим может принести проблемы с финансами и на работе, однако у некоторых наоборот выйдет вернуть долги, найти работу, получить повышение.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — Четверка пентаклей

Это карта финансовой стабильности, накоплений и способности крепко держаться за своё. На этой неделе с деньгами все должно быть неплохо, хотя и не настолько хорошо, как Вам бы хотелось.

Телец — перевернутая Тройка мечей

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшую неделю Вам возможно придется тревожиться из-за денег, — Ваши партнеры по бизнесу могут Вас обмануть и Вы можете потерять работу.

Близнецы — перевернутое Колесо Фортуны

В этом положении карта предупреждает, что фортуна отвернется от Вас, — благоприятные возможности могут уйти к кому-то другому, вложения не оправдают себя, кто-то другой произведет впечатление на Вашего начальника.

Рак — перевернутый Мир

У Вас может быть соблазн пойти коротким путем для заработка, однако карта предупреждает: лишь честный труд поможет добиться стабильного положения, быстрые ставки и разномастные аферы не помогут.

Лев — Десятка жезлов

На Вас вскоре может обрушиться целый ворох финансовых потерь и будет непонятно, чем все закончится, — карта советует просто смириться и принять все грядущие переработки и заботы.

Дева — Семерка мечей

На следующей неделе Вас может ждать подвох в рабочих вопросах и будет трудно закончить все начатые дела. Карта рекомендует посвятить время себе, чтобы восполнить растраченные ресурсы, и быть внимательным, чтобы не наделать ошибок.

Весы — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Скорпион — перевернутая Девятка жезлов

В этом виде карта выступает дурным предзнаменованием, — в ближайшую неделю Вас могут ждать потери, препятствия и отсрочки в делах финансовых.

Стрелец — перевернутый Маг

В скором времени у Вас может появиться соперник или возникнет какая-либо другая тупиковая ситуация, из-за чего у Вас пропадут амбиции и желание развиваться. Карьерных свершений пока ждать не стоит.

Козерог — перевернутый Рыцарь жезлов

В этом положении карта говорит, что Вы в октябре будете склонны к халатной работе и бездумной трате денег, — это может обернуться проблемами и угрозой увольнения.

Водолей — Повешенный

Вас в ближайшее время может ждать потеря жилья и работы, может возникнуть необходимость управляться со счетами, из-за чего свободных денег на себя не будет. Не подписывайте ничего бездумно, есть риск стать жертвой финансовой махинации.

Рыбы — перевернутый Император

В следующем месяце Вас может ждать снижение заработной платы, тирания со стороны начальства и возможность погрязнуть в нечестных методах заработка.

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