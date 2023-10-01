Укр

Начало октября будет сложным: каким знакам Зодиака не повезет больше всего

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Неделя не задастся сразу для семи знаков Зодиака
Неделя не задастся сразу для семи знаков Зодиака

Их ждут финансовые потери, ссоры и срыв планов

Первая неделя октября в 2023 году обещает принести массу проблем, дурного настроения и неприятностей для многих.

В частности, речь идет про такие знаки Зодиака как Рак, Лев, Дева, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю со 2 по 8 октября включительно.

Ракам выпал перевернутый Рыцарь пентаклей

Остерегайтесь импульсивных покупок и неприятностей на работе, — Вы в ближайшее время можете потерять сбережения и лишиться работы из-за своей безответственности.

Львам выпал перевернутый Туз пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что Вам пока стоит воздержаться от дел, связанных с деньгами, — Вы можете их потерять.

Девам выпала Королева кубков

В ближайшее время Вы можете быть склонны драматизировать и принимать все близко к сердцу. Постарайтесь не накручивать себя.

Стрельцам выпала перевернутая Четверка мечей

Эта карта предупреждает, что у Вас скоро могут вернуться старые проблемы или может прийтись переделывать какую-то работу. Постарайтесь действовать мудро, чтобы не наделать ошибок.

Козерогам выпала перевернутая Королева пентаклей

У Вас в скором времени могут сорваться планы, случиться проблемы или ссоры, может пропасть желание что-то делать.

Водолеям выпала перевернутая Верховная жрица

Постарайтесь держать свои эмоции под контролем, — скоро могут всплыть проблемы, для решения которых пригодится свежая голова.

Рыбам выпал перевернутый Маг

Это карта непоследовательности и беспорядка. Она указывает, что в ближайшее время либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.

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