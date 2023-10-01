Чем побороть сорняки между плиткой: действенное средство, без ядов и "химии"

Химикаты негативно влияют на плодородность участка

Многие дачники предпочитают укладывать дорожку из плитки на своем участке, чтобы придать огороду более ухоженный и эстетичный вид. Однако главной заботой является то, что легко прорастает между плиткой сорная трава.

В такой ситуации многие прибегают к химическим средствам. Тем не менее следует учитывать, что химикаты могут накапливаться в почве, что может негативно сказаться на плодородности участка, пишет sadogorod. Есть одно действенное средство борьбы с сорняками.

Как избавиться от травы между плиткой

Для приготовления смеси, необходимо сочетать уксусную кислоту и воду в пропорции 1:2, где уксусная кислота должна составлять не менее 70% общего объема. Затем в эту смесь добавьте небольшую ложку обычной соли.

В отдельной емкости растворите небольшое количество стружки хозяйственного мыла и добавьте ее к остальным компонентам. Тщательно перемешайте средство до получения однородной массы.

Дождитесь теплой погоды, желательно, чтобы солнце ярко светило в течение продолжительного времени. Затем начните обрабатывать траву. Старайтесь наносить средство точечно, избегая попадания на плитку; приоритетом должны быть сорняки. Со временем они исчезнут.

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