Быстро высушить белье зимой - легко: есть несколько полезных советов

Важно запомнить, что сушить белье на батарее нельзя

В зимний период мокрому белью после стирки, вывешенному на балконе, требуется большое количество времени, чтобы высохнуть. Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут сделать это гораздо быстрее.

Многие в данном случае прибегают к сушке белья на батарее. Однако следует запомнить, что так делать нельзя. Если речь идет о мелких элементах гардероба (носки, нижнее белье), то это допустимо. Но в других случаях батарея, гаревая одежду, ускоряет испарение воды и провоцирует образование большого количества влаги в воздухе. Об этом пишет УНИАН.

Как правильно сушить одежду после стирки зимой

Есть несколько основных правил, которые помогут быстрее высушить белье:

усиливайте режим отжима в стиральной машине. Менее влажное белье быстрее высохнет;

развешивайте одежду на сушилке, но в нежилой комнате (не в той, которой вы спите);

открывайте окна, чтобы проветрить помещение и не создавать перенасыщение влагой;

максимально расправляйте белье, в складках может оставаться лишняя вода;

В случае, если вам не нужно сухое белье срочно, развешивайте его на балконе. Однако после того, как оно замерзнет, не ломайте и не складывайте его прежде чем оно оттает.

Стоит добавить, что существует полезный лайфхак, чтобы белье не замерзало на морозе. Для этого нужно добавить немного соли в отсек стиральной машинки во время стирки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно использовать капсулы для стирки. Есть одна ошибка, которая уменьшает эффективность этого средства.