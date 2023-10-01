Быстро высушить белье зимой - легко: есть несколько полезных советов
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Важно запомнить, что сушить белье на батарее нельзя
В зимний период мокрому белью после стирки, вывешенному на балконе, требуется большое количество времени, чтобы высохнуть. Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут сделать это гораздо быстрее.
Многие в данном случае прибегают к сушке белья на батарее. Однако следует запомнить, что так делать нельзя. Если речь идет о мелких элементах гардероба (носки, нижнее белье), то это допустимо. Но в других случаях батарея, гаревая одежду, ускоряет испарение воды и провоцирует образование большого количества влаги в воздухе. Об этом пишет УНИАН.
Как правильно сушить одежду после стирки зимой
Есть несколько основных правил, которые помогут быстрее высушить белье:
- усиливайте режим отжима в стиральной машине. Менее влажное белье быстрее высохнет;
- развешивайте одежду на сушилке, но в нежилой комнате (не в той, которой вы спите);
- открывайте окна, чтобы проветрить помещение и не создавать перенасыщение влагой;
- максимально расправляйте белье, в складках может оставаться лишняя вода;
В случае, если вам не нужно сухое белье срочно, развешивайте его на балконе. Однако после того, как оно замерзнет, не ломайте и не складывайте его прежде чем оно оттает.
Стоит добавить, что существует полезный лайфхак, чтобы белье не замерзало на морозе. Для этого нужно добавить немного соли в отсек стиральной машинки во время стирки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно использовать капсулы для стирки. Есть одна ошибка, которая уменьшает эффективность этого средства.