Клубнике не будет страшен мороз: чем подкормить ягоду осенью

Не забудьте о важном удобрении для клубники до того, как наступит зима

Осенью не только высаживают клубнику, но и готовят к зиме уже взрослые кусты. Одно удобрение защитит культуру от морозов и обеспечит садоводов роскошным урожаем в будущем.

Опытные дачники советуют удобрять клубнику осенью мочевиной. Об этом говорится в материале ukr.media.

Так, осенью у клубники происходит процесс закладки цветочных почек. Если все пройдет успешно, то урожай будет отличным. Чтобы помочь растению, дачники могут подкормить кусты одним ингредиентом – мочевиной. Этот компонент насытит кусты необходимыми питательными веществами и поможет пережить низкую температуру в зимнее время.

Осенью рекомендуется использовать 3-процентный раствор мочевины для подкормки клубники. Просто наполните 10-литровое ведро водой и добавьте 300 г препарата, мочевина должна полностью раствориться. Полученный раствор перелейте в пульверизатор и распылите на кусты.

Есть и альтернативный способ подкормки клубники мочевиной осенью. Для этого разведите в 10 л воды 3 столовые ложки мочевины. Полученным раствором поливайте растение, одному кусту требуется 0,5 л.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще удобрения требуются клубнике в осеннее время. В числе органических вариантов оказались зола и птичий помет.