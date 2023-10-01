Отвадят вредителей, но привлекут пчел: эти четыре цветка стоит высадить на участке

С помощью правильных растений удастся решить распространенные проблемы, с которыми сталкиваются дачники

Некоторые растения на участке могут помочь избавиться от вредителей, однако привлечь к вашему саду пчел. Дачникам стоит обратить внимание всего на четыре культуры.

Попробуйте высадить такие цветы, как подсолнухи, бурачник, настурция и пиретрум. Об этом рассказывает Express.

Подсолнух

Достаточно прочный цветок, которому не страшны вредные насекомые. Подсолнух спасет ваш урожай от птиц, гусениц, тли и других жуков. Следует высаживать не прямо в саду, а на окраине как растение для отвлечения внимания вредителей.

Бурачник

Этот цветок рекомендован для посадки рядом с томатами, поскольку помогает привлечь опылителей, благодаря чему плоды растут сильными и здоровыми. Кроме того, отпугнет томатных роговых червей и капустную моль.

Настурция

Растение справляется с жуками на огуречных и кабачковых грядках. Высаживать цветы можно и рядом с тыквой и дынями. Неприхотливая культура поможет побороть вредных насекомых, а заодно украсит ваш участок.

Пиретрум

Особенно удачный выбор из семейства пиретрумов – пижма красная. Цветы, похожие на ромашки, отпугивают нематод, листоверток, клещей, жуков-арлекинов, паутинных клещей, бабочек-капустниц и капустную моль. Растение подходит для борьбы с вредителями, но и не причиняет вреда опылителям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что избавиться от сорняков на участке можно с помощью определенных цветов. Некоторые культуры способны отвоевать у вредных растений всю пищу и воду.