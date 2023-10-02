Трем знакам Зодиака может грозить увольнение в ближайшую неделю: кто они

Им стоит быть осторожнее в ближайшее время

Начало октября может ознаменоваться проблемами на работе сразу для трех знаков Зодиака. Неприятности могут быть таких масштабов, что может дойти даже до увольнения.

Речь идет про таких знаков как Телец, Козерог и Водолей. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на деньги и работу на неделю со 2 по 8 октября включительно.

Тельцам выпала перевернутая Тройка мечей

В финансовых раскладах эта карта предрекает тревоги, связанные с деньгами. В ближайшее время Вас могут обмануть коллеги или партнеры по бизнесу, может также случиться увольнение.

Козерогам выпал перевернутый Рыцарь жезлов

Вы в ближайшую неделю будете склонны работать без энтузиазма и халатно, а также впустую растрачивать деньги, — это может привести к финансовым трудностям и увольнению.

Водолеям выпал Повешенный

Вас в ближайшее время может ждать потеря жилья и работы, может возникнуть необходимость управляться со счетами, из-за чего свободных денег на себя не будет. Не подписывайте ничего бездумно, есть риск стать жертвой финансовой махинации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака с финансами до конца месяца.