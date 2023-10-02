Распространенный миф: где вы ошибаетесь, когда хотите сохранить тепло в доме

Удержите температуру "плюс" в доме с помощью дверей

Многие украинцы уже занимаются утеплением окон в своих домах, опасаясь замерзнуть холодной осенью и зимой. Однако важно обратить внимание не только на окна, но и на двери в вашем жилище.

Некоторые считают, что для сохранения тепла в помещениях необходимо тщательно закрывать все двери, но это лишь распространенный миф, пишет express. На самом деле существуют другие способы поддержания комфортной температуры в доме.

Как удержать тепло в доме

В отличие от общепринятого убеждения, закрывание всех дверей в доме не способствует повышению энергоэффективности. Фактически более эффективным решением является использование простого совета: при использовании центрального отопления оставлять все внутренние двери открытыми. Однако, если вы обогреваете только одну комнату, то закрытие двери в данном случае имеет смысл, так как это поможет удержать тепло исключительно в этом помещении.

Если в вашем доме есть источник тепла, такой как камин или дровяная печь, то важно держать двери закрытыми. Это необходимо для того, чтобы сохранить тепло исключительно в той комнате, где вы находитесь, и избежать его рассеивания. Кроме того, обеспечение хорошей герметизации окон и дверей также полезно для максимального сохранения тепла в вашем доме.

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