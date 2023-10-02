Плесени в доме не будет, если завести 4 комнатных цветка

Они хорошо себя чувствуют при высокой влажности

Появление плесени в доме связано с избыточной влажностью. Особенно подвержены этой проблеме теплые помещения, такие как ванные комнаты.

Возникновение плесени является распространенной проблемой во многих жилищах, особенно во время сырой погоды. Для борьбы с ней необязательно прибегать к использованию химических средств. Некоторые комнатные растения также могут помочь уменьшить конденсацию, пишет express.

Какие комнатные растения борются с плесенью и конденсатом

Английский плющ — отличный выбор для небольших ванных комнат. Это растение предпочитает яркий непрямой свет и требует регулярного полива. Однако не забывайте держать его вдали от домашних животных, так как его листья токсичны. Мирная лилия — это растение, которое предпочитает тень и хорошо себя чувствует в условиях высокой влажности. Оно идеально подходит для помещений, где есть риск образования плесени. Мирная лилия поглощает влагу из воздуха через свои листья и не требует прямого солнечного света, поэтому ее можно выращивать при флуоресцентном освещении. Тещин язык предпочитает яркий свет и теплые температуры. Оно нуждается в поливе раз в неделю или две. Пальмы также могут помочь бороться с конденсацией, так как их листья поглощают влагу. Пальмы, такие как "Арека", бамбуковые "Леди", карликовые финиковые и тростниковые, являются наилучшими вариантами для этой цели.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от плесени в стиральной машине. Можно обойтись без использования агрессивных химических продуктов.