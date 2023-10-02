Станут мягче облачка: в каком растворе замочить махровые полотенца перед стиркой

После обычной стирки мягкость изделий исчезает

С течением времени и многократных стирок, все предметы одежды и текстильные изделия становятся менее яркими и более жесткими. Особенно это заметно на махровых полотенцах.

Чтобы восстановить их свежесть и мягкость, многие хозяйки приобретают дорогостоящие бытовые химические средства, не подозревая, что наилучшее средство может находиться у них прямо на кухне. Благодаря одному методу, ваши махровые полотенца снова станут приятными на ощупь, как будто вы только что приобрели их, пишет prostoway.

Как вернуть мягкость махровым полотенцам

Перед стиркой полотенец рекомендуется замочить их в растворе соли и соды на 2-3 часа. Для приготовления раствора на 5 литров воды следует взять 3 столовые ложки обычной соли и 1 столовую ложку пищевой соды. Именно соль придаст вашим полотенцам мягкость. Для поддержания мягкости и объемности махровых изделий, достаточно проводить такую процедуру дважды в месяц.

Кроме того, следует обращать внимание на температуру стирки: она не должна превышать 40 градусов, а скорость отжима не должна превышать 800 оборотов.

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