В постели должно быть тепло: как выбрать на зиму постельное белье

Владельцы гостиниц имеют свои способы сделать кровать более мягкой и теплой

Зимой утепляться с помощью текстиля можно разным образом. Одним из первых стоит обратить внимание на кровать. Здесь нужно не только теплое одеяло. Создать уют и помочь с утеплением может даже замена постельного белья.

Первым шагом к созданию теплой кровати может стать наматрасник. Сейчас наматрасники бывают разные. Некоторые из них производятся из теплых тканей.

Вторым этапом должно стать самое постельное белье. Летом шелк, лен и хлопок придают комфорт, однако зимой они могут быть слишком холодными. Часть хлопчатобумажных простыней и пододеяльников могут использоваться зимой, но они должны иметь большее количество нитей в плетении по сравнению с летними вариантами. Но наибольшей популярностью пользуется постель из фланели. Она не только мягкая и дышащая, но и помогает сохранять тепло.

У владельцев гостиниц зимой есть свои уловки, которые можно воплотить дома. Чтобы спать было теплее, используют тройную простыню — между двумя простынями кладут тонкое, но теплое одеяло. Это придает не только мягкости, но и слой изоляции от холода.

Не стоит забывать о выборе правильного одеяла. "Телеграф" рассказывал какие варианты наполнения одеял и чем они отличаются.