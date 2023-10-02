Укр

В постели должно быть тепло: как выбрать на зиму постельное белье

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Зимой дополнительное одеяло не будет лишним
Зимой дополнительное одеяло не будет лишним. Фото comments.ua

Владельцы гостиниц имеют свои способы сделать кровать более мягкой и теплой

Зимой утепляться с помощью текстиля можно разным образом. Одним из первых стоит обратить внимание на кровать. Здесь нужно не только теплое одеяло. Создать уют и помочь с утеплением может даже замена постельного белья.

Первым шагом к созданию теплой кровати может стать наматрасник. Сейчас наматрасники бывают разные. Некоторые из них производятся из теплых тканей.

Вторым этапом должно стать самое постельное белье. Летом шелк, лен и хлопок придают комфорт, однако зимой они могут быть слишком холодными. Часть хлопчатобумажных простыней и пододеяльников могут использоваться зимой, но они должны иметь большее количество нитей в плетении по сравнению с летними вариантами. Но наибольшей популярностью пользуется постель из фланели. Она не только мягкая и дышащая, но и помогает сохранять тепло.

У владельцев гостиниц зимой есть свои уловки, которые можно воплотить дома. Чтобы спать было теплее, используют тройную простыню — между двумя простынями кладут тонкое, но теплое одеяло. Это придает не только мягкости, но и слой изоляции от холода.

Не стоит забывать о выборе правильного одеяла. "Телеграф" рассказывал какие варианты наполнения одеял и чем они отличаются.

Теги:
#Тепло #Зима #Кровать