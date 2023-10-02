Если зимой есть конденсат на окнах: 4 совета, как этого избавиться

Стоит это убрать как можно быстрее, чтобы лишняя вода не повредила оштукатуренные откосы и стеновую отделку

Зимой окно может стать одним из источников распространения грибка и плесени, если на нем имеется конденсат. В таких случаях следует придерживаться нескольких важных советов.

Чтобы избежать этой неприятной "мокрой" ситуации на окнах, есть пять лайфхаков от сайта Быт, чтобы в холодный период не собирался конденсат на окнах. Они нуждаются в финансовых вложениях.

Уменьшить подоконник. Люди, желающие выращивать растения на подоконнике, часто требуют, чтобы подоконник был очень широким, что перекрывает поступление тепла от батареи к стеклу. Ширину подоконника рекомендуется делать такой, чтобы она не закрывала отопительный прибор: так стекло будет нагреваться и конденсат будет испаряться.

Создать конвекционный экран. Для этого нужно под углом 30–60° установить небольшие панели, которые будут направлять теплый воздух от отопительного агрегата к оконной системе.

Установить вентиляционный клапан. Среди современных пластиковых окон некоторые модели имеют встроенные клапаны, где происходит воздухообмен и удаляется излишняя влага в помещении. Но если нет, то можно обустроить конструкцию самостоятельно.

Добавить нагревательные элементы. Если система центрального отопления не дает достаточно тепла, следует использовать дополнительные электроприборы и по возможности размещать их у окон, чтобы они хорошо прогревались и на стекле не скапливался конденсат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем и как утеплить окна на зиму изнутри.