Синий, с блестками и не только: трендовые идеи маникюра на октябрь

Сохраните себе эти идеи маникюра, чтобы не ломать голову перед походом к мастеру

Каждая девушка сталкивалась с проблемой, какой маникюр сделать, чтобы оставаться в тренде и подчеркнуть свою индивидуальность. Чтобы не ломать голову перед походом к нейл-мастеру, сохраняйте идеи маникюра, которые будут актуальны в октябре.

В этом сезоне будут в тренде, как яркие синие цвета, так и палитра бежевых и нюдовых оттенков. Об этом пишет apostrophe.ua.

Маникюр в стиле нюд

Нюдовый — это телесный цвет, максимально натуральный и такой, что практически сливается с цветом кожи. При маникюре мастера могут экспериментировать с оттенками бежевого, создавая неповторимые дизайны. Это универсальный цвет, который подчеркнет любой ваш образ.

Нюдовый маникюр

Коричневый маникюр

Маникюр в коричневых цветах — неизменная классика на осень. Такой цвет на ногтях можно смело сочетать с другими "осенними" оттенками, не прогадаете. Коричневые ногти выглядят стильно и ухожено, они создают особенное осеннее настроение.

Маникюр в коричневом оттенке

Оливковый маникюр

Теплый оливковый оттенок — еще один тренд на осень 2023 года. Выбирая такой цвет для маникюра вы подчеркнете свою элегантность и романтичность. Можно делать, как матовое, так и глянцевое покрытие, не прогадаете.

Дизайн с отливковым оттенком

Синий маникюр

Если вы яркая личность и стремитесь выделяться из толпы — смело выбирайте насыщенные синие оттенки для маникюра. Этот цвет будет особенно модным в октябре. Не отказывайте себе в экспериментах в дизайне, соединяя синий оттенок с любым другим.

Яркий синий маникюр

Маникюр с блестками

Чтобы придать нотку гламурности и бунтарства своему образу — смело наносите на ногти блестки. Осенью серебристые и золотистые блестки на ногтях будут смотреться особенно стильно.

Идеи маникюра с блестками

Ранее "Телеграф" рассказывал о маникюре в стиле "черничное молоко". Этот оттенок будет в тренде еще долго.