Свежая сочная зелень в октябре: как вырастить молодой укроп всего за три недели

Свежая зелень на столе посреди осени — это и полезно, и вкусно

Свежая зелень ассоциируется у нас с приходом лета, когда прилавки рынков и магазинов переполнены сочными пучками. Однако, получить ароматные свежие стебли, например, укропа, можно и посреди осени.

Вырастить укроп можно прямо на подоконнике, для этого не нужно быть опытным огородником — получится и у новичков. Об этом пишет obozrevatel.com.

Чтобы порадовать себя свежей зеленью в октябре, запаситесь нехитрым набором — семенами, небольшим контейнером, почвой для рассады, самым простым огородным инструментом и поливалкой с распылителем. Выращивать укроп можно прямо на подоконнике.

Засыпьте в контейнер грунт, слегка его утрамбуйте, чтобы почва не была слишком рыхлой. Наполнять емкость нужно примерно на три четверти. Сделайте небольшие отверстия для семян, равномерно распределите их по всей площади контейнера, а затем присыпьте тонким слоем почвы. В конце оросите землю с семенами с помощью распылителя.

Контейнер с семенами нужно поставить в место, где много света, но нет прямых солнечных лучей. Подоконник отлично подойдет. Поливать высеянный укроп нужно регулярно, но не очень много.

Примерно через две недели семена должны взойти, а уже через три недели вы сможете собирать первый урожай.

Дождитесь, когда побеги зелени вырастут на 10-15 сантиметров, затем аккуратно обрежьте на высоте примерно 3-4 сантиметра от земли в контейнере. Если так сделать, а не резать у корня, то есть шанс, что растение пустит новые побеги, и вы соберете не один урожай.

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