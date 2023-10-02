Никогда не храните семена в этом месте: урожая не дождетесь
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Семена нужно правильно собирать и хранить
В арсенале каждого дачника есть свои методы получения хорошего урожая. Немаловажную роль в выращивании овощей играет качество посадочного материала.
Применение собственноручно собранных семян дает уверенность в том, что из них получатся здоровые растения. Но для этого их необходимо правильно собирать и хранить.
Как собирать семена
Всхожесть семян напрямую зависит от правильного сбора и подготовки к хранению.
- Семена нужно очистить от мякоти и других растительных остатков.
- Затем будущий посадочный материал нужно просушить на сквозняке.
В сухих семенах все обменные процессы притормаживаются и это помогает долго поддерживать жизнеспособность зародыша. Посевной материал следует хранить в условиях низкой влажности. Для этого следует хорошо паковать семена.
В чем хранить семена
Хорошо высушенные семена необходимо упаковывать в пакет из плотной бумаги или холщовый мешок. Для собственного удобства можно подписать упаковки, указав название растения, сорт и год сбора семян.
Пакет или мешок нужно разместить в ящике или коробке с хорошей вентиляцией в сухом месте.
Не рекомендуется хранить семена на кухне. Там часто бывают перепады температуры и влажности. Посевной материал легко может отсыреть, покрыться плесенью и стать непригодным к применению. Для хранения лучше выбрать шкаф, место под кроватью или кладовку.
Очень важно, чтобы семена хранились в месте, куда не могут проникнуть мыши. Ранее "Телеграф" рассказывал, как отогнать грызунов от дома. Для этого не понадобится покупная химия.