Никогда не храните семена в этом месте: урожая не дождетесь

Семена нужно правильно собирать и хранить

В арсенале каждого дачника есть свои методы получения хорошего урожая. Немаловажную роль в выращивании овощей играет качество посадочного материала.

Применение собственноручно собранных семян дает уверенность в том, что из них получатся здоровые растения. Но для этого их необходимо правильно собирать и хранить.

Как собирать семена

Всхожесть семян напрямую зависит от правильного сбора и подготовки к хранению.

Семена нужно очистить от мякоти и других растительных остатков. Затем будущий посадочный материал нужно просушить на сквозняке.

В сухих семенах все обменные процессы притормаживаются и это помогает долго поддерживать жизнеспособность зародыша. Посевной материал следует хранить в условиях низкой влажности. Для этого следует хорошо паковать семена.

В чем хранить семена

Хорошо высушенные семена необходимо упаковывать в пакет из плотной бумаги или холщовый мешок. Для собственного удобства можно подписать упаковки, указав название растения, сорт и год сбора семян.

Пакет или мешок нужно разместить в ящике или коробке с хорошей вентиляцией в сухом месте.

Не рекомендуется хранить семена на кухне. Там часто бывают перепады температуры и влажности. Посевной материал легко может отсыреть, покрыться плесенью и стать непригодным к применению. Для хранения лучше выбрать шкаф, место под кроватью или кладовку.

Очень важно, чтобы семена хранились в месте, куда не могут проникнуть мыши. Ранее "Телеграф" рассказывал, как отогнать грызунов от дома. Для этого не понадобится покупная химия.