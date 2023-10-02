Самодельный спрей не оставит сорнякам шанса: уловка опытных дачников

Чтобы избавиться от сорняков, необязательно тратить деньги на ядовитые химикаты

В любое время года сорняки доставляют неудобства на дачном участке. Располагаются нежелательные растения как в саду, так и во дворе дома, особенно сложно убрать сорняки между плиткой.

Вместо агрессивной химии опытные дачники предлагают воспользоваться самодельным средством, которое мгновенно расправится с сорняками. Об уловке рассказывает Mirror.

Чтобы приготовить спрей для борьбы с сорняками, используйте около 3 л уксуса, один стакан соли и две столовые ложки жидкости для мытья посуды. Смешайте ингредиенты. Полученным раствором полейте сорняки из лейки. Сообщается, что уже в течение двух дней ненужная растительность погибнет.

Такой раствор обойдется дешевле, чем магазинная химия. Кроме того, средство не принесет вреда вашим домашним питомцам.

Альтернативным средством против сорняков может быть просто уксус. Благодаря кислоте этот продукт эффективен в уничтожение вредных растений во дворе и на участке. Попробуйте обработать сорняки уксусом, предварительно разбавленным двумя частями воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что помогут предотвратить появление сорняков на дачном участке особенные цветы. Эти растения попросту заберут всю воду и питательные вещества.