Три растения остановят рост сорняков: какие цветы высадить на участке

Избавиться от сорняков можно без использования химических продуктов

Борьба с сорняками – вечная задача дачников. Однако предотвратить появление нежелательной растительности на участке можно с помощью особых цветов.

По словам опытных садоводов, остановят рост сорняков три растения. Об этом говорится в материале Express.

Тимьян ползучий

Выносливое растение идеально подходит для выращивания осенью, отлично растет в холодное время года. Тимьян придаст вашему саду розовые, красные и фиолетовые оттенки, а аромат привлечет опылителей. Цветок выделяет химические вещества, которые могут предотвратить развитие семян, а его густая листва сработает как барьер, препятствующий росту сорняков.

Тимьян ползучий

Азалия

Цветущий кустарник порадует садовником широким выбором сортов, цвета варьируются от розового, фиолетового, красного до оранжевого и желтого. Растение создаст тень и затруднит рост сорняков. Рекомендуется сажать азалии весной или осенью. Цветам потребуется мульча из листьев или коры, чтобы они смогли процветать до наступления холодов.

Азалия

Аюга

Выносливое многолетнее растение лавандового цвета лучше всего сажать весной или осенью, когда почва теплая и влажная. За ним легко ухаживать, растет даже в засушливых условиях. Аюга создаст толстый ковер из листвы, задушив сорняки.

Аюга

Ранее "Телеграф" рассказывал, что убрать сорняки во дворе можно с помощью самодельного спрея. Все необходимое найдется в доме.