Неделя разорения: какие знаки Зодиака вот-вот могут потерять деньги
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
К сожалению, потери ждут большинство
Начало октября в 2023 году многим может принести финансовые траты и огорчения, — они могут затронуть сразу 10 знаков Зодиака.
Речь идет про таких знаков как Телец, Близнецы, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 октября.
Тельцам выпала перевернутая Тройка мечей
Эта карта говорит, что Вас в ближайшее время ждут волнения из-за своего финансового положения, при этом Ваши партнеры по бизнесу могут Вас обмануть и Вы можете лишиться работы.
Близнецам выпало перевернутое Колесо Фортуны
Фортуна отвернется от Вас, — хорошие возможности выпадут кому-то другому, инвестиции не окупятся, кто-то другой добьется успехов на Вашем поприще.
Львам выпала Десятка жезлов
На Вас вот-вот может обрушиться кипа материальных потерь. Карта советует просто смириться и принять положение и будущие заботы по улучшению финансового положения.
Девам выпала Семерка мечей
Вам может быть трудно в ближайшую неделю заканчивать дела, более того, в рабочих вопросах Вас могут ждать подвохи. Постарайтесь быть внимательнее, чтобы не наделать больших ошибок.
Весам выпала перевернутая Семерка пентаклей
Вас ждут мелкие разочарования и финансовые трудности. Держитесь подальше от рискованных дел и авантюр, чтобы не усугубить положение, и следите за своим здоровьем, — оно может подвести.
Скорпионам выпала перевернутая Девятка жезлов
В ближайшую неделю Вас могут ждать потери, препятствия и отсрочки в делах финансовых.
Стрельцам выпал перевернутый Маг
Вы можете оказаться в тупиковой ситуации, из-за чего пропадет желание развиваться и карьерные амбиции.
Козерогам выпал перевернутый Рыцарь жезлов
Вы в ближайшее время будете склонны к халатной работе и бездумной трате денег, — это может обернуться проблемами и угрозой увольнения.
Водолеям выпал Повешенный
У Вас на днях может возникнуть необходимость искать деньги на выплату счетов, искать новое жилье или работу. Будьте осторожны, подписывая документы.
Рыбам выпал перевернутый Император
В этом положении карта предупреждает про риск снижения зарплаты и проблемы с начальством.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца октября по картам Таро.