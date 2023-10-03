Неделя разорения: какие знаки Зодиака вот-вот могут потерять деньги

К сожалению, потери ждут большинство

Начало октября в 2023 году многим может принести финансовые траты и огорчения, — они могут затронуть сразу 10 знаков Зодиака.

Речь идет про таких знаков как Телец, Близнецы, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 октября.

Тельцам выпала перевернутая Тройка мечей

Эта карта говорит, что Вас в ближайшее время ждут волнения из-за своего финансового положения, при этом Ваши партнеры по бизнесу могут Вас обмануть и Вы можете лишиться работы.

Близнецам выпало перевернутое Колесо Фортуны

Фортуна отвернется от Вас, — хорошие возможности выпадут кому-то другому, инвестиции не окупятся, кто-то другой добьется успехов на Вашем поприще.

Львам выпала Десятка жезлов

На Вас вот-вот может обрушиться кипа материальных потерь. Карта советует просто смириться и принять положение и будущие заботы по улучшению финансового положения.

Девам выпала Семерка мечей

Вам может быть трудно в ближайшую неделю заканчивать дела, более того, в рабочих вопросах Вас могут ждать подвохи. Постарайтесь быть внимательнее, чтобы не наделать больших ошибок.

Весам выпала перевернутая Семерка пентаклей

Вас ждут мелкие разочарования и финансовые трудности. Держитесь подальше от рискованных дел и авантюр, чтобы не усугубить положение, и следите за своим здоровьем, — оно может подвести.

Скорпионам выпала перевернутая Девятка жезлов

В ближайшую неделю Вас могут ждать потери, препятствия и отсрочки в делах финансовых.

Стрельцам выпал перевернутый Маг

Вы можете оказаться в тупиковой ситуации, из-за чего пропадет желание развиваться и карьерные амбиции.

Козерогам выпал перевернутый Рыцарь жезлов

Вы в ближайшее время будете склонны к халатной работе и бездумной трате денег, — это может обернуться проблемами и угрозой увольнения.

Водолеям выпал Повешенный

У Вас на днях может возникнуть необходимость искать деньги на выплату счетов, искать новое жилье или работу. Будьте осторожны, подписывая документы.

Рыбам выпал перевернутый Император

В этом положении карта предупреждает про риск снижения зарплаты и проблемы с начальством.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца октября по картам Таро.