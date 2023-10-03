От жира на кухне не останется и следа: копеечные средства о которых вы не знали

Благодаря простым советам ваша кухня снова засияет чистотой

Каждая хозяйка старается, чтобы ее кухня была чистой и в ней приятно пахло. Однако зачастую после приготовления пищи на поверхностях кухни остаются жирные следы, которые водой отмыть не просто и нужны средства помощнее.

Для того чтобы отмыть кухню от жира необязательно покупать дорогую химию, можно воспользоваться недорогим, но эффективным средством, которым пользовались еще наши бабушки. Об этом информирует "Апостроф".

Для упрощения процесса уборки на кухне можно приготовить простой "волшебный" раствор, используя доступные ингредиенты. Для этого необходимо натереть коричневое хозяйственное мыло на терке или взять жидкое. Далее разведите его водой, создавая мутный мыльный раствор. Смочите губку в этом растворе, протрите загрязненные поверхности, а сверху посыпьте содой. Через 5-10 минут можно смыть эту смесь влажной тряпкой и тщательно высушить. Результат вас приятно удивит: от пятен не останется и следа.

Важно отметить, что регулярное протирание поверхностей сразу после их загрязнения становится хорошей привычкой, ускоряя процесс уборки и делая его более приятным.

А если на вашей разделочной доске остаются неприятные запахи, рекомендуем воспользоваться эффективными и недорогими подручными средствами по совету "Телеграфа". Благодаря им уйдет не только запах, но и уничтожаться бактерии.