Денис Позимний 3 октября: что нельзя делать, чтобы избежать проблем с деньгами
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Наши предки считали, что в этот день стоит оберегаться дурного глаза
Во вторник, 3 октября, в церковном новоюлианском календаре отмечается День памяти христианского святого Дионисия Ареопагита, который, согласно легендам, был учеником апостола Павла и первым епископом своего города.
Утром наши предки посещали церковь, где они зажигали свечи и вели молитвы перед иконой мученика Дионисия. В своих молитвах они просили помощи в семейных вопросах и воспитании детей, и верили, что святой дарует им силу преодолевать трудности.
В народном календаре отмечается Денис Позимний. Название "Позимний" дано не случайно, ведь обычно от этого дня зимний характер природы ощущается все сильнее.
Наши предки верили, что в этот день следует остерегаться завистливых глаз. Чтобы защититься от сглаза и негативных влияний, люди использовали лук, чеснок, редьку и соль, а под подушку прятали осиновый кол.
Что нельзя делать 3 октября
- В разговоре с близкими употреблять слово "нет" — будет ссора или расставание.
- Долго любоваться в зеркало — всю красоту свою можно отдать.
- Подбирать деньги — в финансовых делах начнутся проблемы.
- Держать открытыми окна — ждите неприятностей.
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