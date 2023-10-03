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Денис Позимний 3 октября: что нельзя делать, чтобы избежать проблем с деньгами

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Праздник Денис Позимний отмечается в 2023 году 3 октября (ранее 16 октября)
Праздник Денис Позимний отмечается в 2023 году 3 октября (ранее 16 октября). Фото Pixabay

Наши предки считали, что в этот день стоит оберегаться дурного глаза

Во вторник, 3 октября, в церковном новоюлианском календаре отмечается День памяти христианского святого Дионисия Ареопагита, который, согласно легендам, был учеником апостола Павла и первым епископом своего города.

Утром наши предки посещали церковь, где они зажигали свечи и вели молитвы перед иконой мученика Дионисия. В своих молитвах они просили помощи в семейных вопросах и воспитании детей, и верили, что святой дарует им силу преодолевать трудности.

В народном календаре отмечается Денис Позимний. Название "Позимний" дано не случайно, ведь обычно от этого дня зимний характер природы ощущается все сильнее.

Наши предки верили, что в этот день следует остерегаться завистливых глаз. Чтобы защититься от сглаза и негативных влияний, люди использовали лук, чеснок, редьку и соль, а под подушку прятали осиновый кол.

Что нельзя делать 3 октября

  • В разговоре с близкими употреблять слово "нет" — будет ссора или расставание.
  • Долго любоваться в зеркало — всю красоту свою можно отдать.
  • Подбирать деньги — в финансовых делах начнутся проблемы.
  • Держать открытыми окна — ждите неприятностей.

Ранее мы опубликовали календарь выходных на октябрь 2023. Этот месяц принес украинцам 22 праздника, среди которых как государственные, так и международные.

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#Традиции #Праздники #Запреты #Церковные праздники