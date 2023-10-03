Денис Позимний 3 октября: что нельзя делать, чтобы избежать проблем с деньгами

Наши предки считали, что в этот день стоит оберегаться дурного глаза

Во вторник, 3 октября, в церковном новоюлианском календаре отмечается День памяти христианского святого Дионисия Ареопагита, который, согласно легендам, был учеником апостола Павла и первым епископом своего города.

Утром наши предки посещали церковь, где они зажигали свечи и вели молитвы перед иконой мученика Дионисия. В своих молитвах они просили помощи в семейных вопросах и воспитании детей, и верили, что святой дарует им силу преодолевать трудности.

В народном календаре отмечается Денис Позимний. Название "Позимний" дано не случайно, ведь обычно от этого дня зимний характер природы ощущается все сильнее.

Наши предки верили, что в этот день следует остерегаться завистливых глаз. Чтобы защититься от сглаза и негативных влияний, люди использовали лук, чеснок, редьку и соль, а под подушку прятали осиновый кол.

Что нельзя делать 3 октября

В разговоре с близкими употреблять слово "нет" — будет ссора или расставание.

Долго любоваться в зеркало — всю красоту свою можно отдать.

Подбирать деньги — в финансовых делах начнутся проблемы.

Держать открытыми окна — ждите неприятностей.

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