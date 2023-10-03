Укр

Как выбрать чеснок для посадки осенью, чтобы урожай был крупный и богатый

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Посадочный чеснок отобрать не так легко
Посадочный чеснок отобрать не так легко. Фото Freepik

Только такие зубчики будут лучшим посевным материалом

Благодаря своему характерному аромату и острому вкусу чеснок давно стал неотъемлемым ингредиентом во многих вкуснейших блюдах, будь-то баклажаны на зиму или просто фантастическая икра из свеклы. Чтобы собрать в следующем сезоне богатый урожай, нужно правильно отобрать посадочный материал чеснока.

Портал ukr.media отмечает, что головки размером с яблоко дают только "женские" зубчики. Специалисты рассказали, в чем их отличие и как правильно выбрать чеснок на посадку.

Какой чеснок сажать под зиму — советы по выбору

К этому вопросу стоит подходить с самой высокой степенью ответственности. Выбирать следует большие головки. Их нужно хорошо почистить и замочить в растворе фурацилина, чтобы уничтожить патогенные микроорганизмы. Вам понадобится:

  • вода — 1 литр;
  • фурацилин — 2 таблетки.

Растворите таблетки в кипятке, предварительно растерев их в порошок. Головки чеснока целиком поместите в раствор на 45 минут. После этого просушите в течение 3-4 дней и можно будет разобрать на зубчики.

Самый лучший посадочный материал чеснока должен иметь форму, напоминающую яйцо, с закругленным кончиком и без резких граней. Эти зубчики, так называемые "женские", расширяются в нижней части и затем сужаются в верхней. Тогда как "мужские" зубчики, из которых чеснок вырастает мелким, имеют удлиненную вытянутую форму и больше напоминают "столбики".

Не высаживайте разобранный на дольки чеснок сразу, пусть еще некоторое время полежат. Как отмечают специалисты, очищенные зубчики дают на 60% больше всходов.

Что сыпать в лунку при посадке чеснока осенью — речной песок или просеянную древесную золу. Делается это для того, чтобы создать защиту от гниения. Кроме того, не рекомендуется вымачивать зубчики в фитоспорине или соли. Они уже обеззаражены фурацилином при подготовке.

Ранее мы рассказывали, как сохранить чеснок на зиму без заморозки. По этому кавказскому способу головки не гниют и не прорастают намного дольше.

Теги:
#Чеснок #Огород