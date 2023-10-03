Как выбрать чеснок для посадки осенью, чтобы урожай был крупный и богатый

Только такие зубчики будут лучшим посевным материалом

Благодаря своему характерному аромату и острому вкусу чеснок давно стал неотъемлемым ингредиентом во многих вкуснейших блюдах, будь-то баклажаны на зиму или просто фантастическая икра из свеклы. Чтобы собрать в следующем сезоне богатый урожай, нужно правильно отобрать посадочный материал чеснока.

Портал ukr.media отмечает, что головки размером с яблоко дают только "женские" зубчики. Специалисты рассказали, в чем их отличие и как правильно выбрать чеснок на посадку.

Какой чеснок сажать под зиму — советы по выбору

К этому вопросу стоит подходить с самой высокой степенью ответственности. Выбирать следует большие головки. Их нужно хорошо почистить и замочить в растворе фурацилина, чтобы уничтожить патогенные микроорганизмы. Вам понадобится:

вода — 1 литр;

фурацилин — 2 таблетки.

Растворите таблетки в кипятке, предварительно растерев их в порошок. Головки чеснока целиком поместите в раствор на 45 минут. После этого просушите в течение 3-4 дней и можно будет разобрать на зубчики.

Самый лучший посадочный материал чеснока должен иметь форму, напоминающую яйцо, с закругленным кончиком и без резких граней. Эти зубчики, так называемые "женские", расширяются в нижней части и затем сужаются в верхней. Тогда как "мужские" зубчики, из которых чеснок вырастает мелким, имеют удлиненную вытянутую форму и больше напоминают "столбики".

Не высаживайте разобранный на дольки чеснок сразу, пусть еще некоторое время полежат. Как отмечают специалисты, очищенные зубчики дают на 60% больше всходов.

Что сыпать в лунку при посадке чеснока осенью — речной песок или просеянную древесную золу. Делается это для того, чтобы создать защиту от гниения. Кроме того, не рекомендуется вымачивать зубчики в фитоспорине или соли. Они уже обеззаражены фурацилином при подготовке.

Ранее мы рассказывали, как сохранить чеснок на зиму без заморозки. По этому кавказскому способу головки не гниют и не прорастают намного дольше.