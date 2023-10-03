Модные тренды осени 2023: топ-7 самых стильных формул с подиумов (фото)
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А какие образы вы бы использовали в своем гардеробе?
Последние несколько сезонов дают нам безграничное количество актуальных фасонов и море вариантов стилизаций. Актуальны как мешковатые, так и узкие джинсы, как длина макси, так и миди или мини.
Иногда сложно не запутаться в таком разнообразии! Предлагаем рассмотреть подборку pumpyourstyle.studio из семи самых ярких подиумных аутфитов, чтобы вы с легкостью нашли те формулы образов, которые вам импонируют больше всего.
Что модно носить осенью 2023 года
Худи и леггинсы. Сочетайте с леггинсами в тон или же контрастными.
Рубашка и мешковатые джинсы. Подчеркните талию черным кожаным ремнем с большой пряжкой и добавьте к образу черный кожаный рюкзак или сумку. Кожа в этом сезоне снова в тренде!
Майка, джинсы и рубашка на талии. Успейте насладиться летними нотками в последние теплые деньки.
Стеганая куртка и трикотажное платье. Тотальный коричневый — этот бархатный аутфит как нельзя больше перекликается с осенней палитрой цветов и текстур.
Платье макси и макси-пальто. Эта осень — время экспериментов! Смело используйте различные элементы и цвета, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.
Кожаный бомбер и юбка-карандаш. Кожа вновь в тренде в этом сезоне, будь-то верхняя одежда или аксессуары.
Трикотажный комбинезон и пальто макси. Ваш стильный образ подчеркнут высокие сапоги и солнцезащитные очки.
Ранее мы показали, какие образы стрит стайл 2023 носили все гости на Неделе моды в Нью-Йорке. Этой осенью нет ничего слишком смелого или слишком экстравагантного!