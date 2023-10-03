Чем обработать сад, чтобы улитки и слизни тут же исчезли: уловка опытных дачников

Устранить вредителей можно без ядовитой химии

Борьба с вездесущими слизнями – важная задача дачников. Однако против брюхоногих чудесно сработает самодельный спрей на основе известного всем овоща.

Чтобы избавиться от слизней и улиток на дачном участке, приготовьте мощный спрей с чесноком. Об уловке опытных садоводов пишет Express.

Улитки и слизни – вредители, которые портят любые растения в саду круглый год. Вредители прячутся под листьями и пожирают практически все, с чем соприкасаются. Под особой угрозой овощи.

Отпугнуть слизней и улиток с вашего участка можно без использования химикатов, а с помощью двух ингредиентов – чеснока и воды. Для приготовления используйте нарезанную головку чеснока и около 500 мл воды. После того, как раствор настоится в течение ночи, распылите жидкость в своем саду. Вы удивитесь, как быстро брюхоногие исчезнут с ваших "квадратов". Оказывается, улитки и слизни ненавидят резкие запахи, так что ароматный чеснок не оставит им шанса.

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