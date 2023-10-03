Стильно и тепло: как выбрать шапку на осень и зиму
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Следует иметь несколько шляп под разные стили одежды и на разную погоду, однако есть и более универсальные варианты
Зимняя погода может быть очень неблагоприятной. Поэтому нужно выбирать такую шляпу, которая будет не только радовать внешним видом, но и защищать голову от зимних морозов.
Шляпы на осень и зиму бывают разных видов, а мужские и женские модели могут сильно отличаться между собой, или быть одинаковыми — унисекс. Однако есть универсальные вещи для всех шапок.
- Внутренняя подкладка делает головные уборы более теплыми. Некоторые выпускаются из дышащих материалов, впитывающих влагу.
- Водоотталкивающие и снегоотталкивающие материалы, такие как Goretex или Tec-Wool, используются для наружного слоя и необходимы во влажную или снежную погоду.
- Козырьки и поля защищают глаза от резкого света, а лицо от дождя или снега. Чем больше край, тем большую защиту вы получите.
- Лучшей шапкой для защиты от снега и мороза зимой считается шапка-траппер, более известная как авиатор с мехом внутри и водонепроницаемой частью снаружи.
Зимние шапки для женщин
Среди трендов осень-весна 2023/24 для женщин – шляпы с широкими полями, использование кожи, стилистика 50-х годов. Популярные цвета – от темно-бордового до теплого горчично-желтого – цвета осенней природы. Среди моделей – береты, шляпы-панамы из теплых материалов, федоры. Обычная вязаная шапка также не уступает свое место благодаря практичности.
Зимние шапки для мужчин
Мужские шляпы тоже поражают разнообразием – от фетровых с широкими полями типа федора до вязаных бин и флисовых балаклав. Подбирать шапку нужно по своим потребностям и активностям. Яркие цвета головных уборов — оранжевый, желтый, кислотно-салатовый выбирают, чтобы быть заметнее на дороге ночью, а также спортсмены-лыжники. Такое использование актуально и для женщин.
В мужских коллекциях многие дизайнеры предлагают шапки бини в спортивном стиле. Они не имеют декоративных элементов и подойдут к разной одежде. Также актуальны шапки-авиаторы и кепки с меховыми отворотами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью одного дополнительного слоя одежды сделать свою зиму потеплее. Подобрать термобелье можно в зависимости от ваших потребностей.