Стильно и тепло: как выбрать шапку на осень и зиму

Следует иметь несколько шляп под разные стили одежды и на разную погоду, однако есть и более универсальные варианты

Зимняя погода может быть очень неблагоприятной. Поэтому нужно выбирать такую шляпу, которая будет не только радовать внешним видом, но и защищать голову от зимних морозов.

Шляпы на осень и зиму бывают разных видов, а мужские и женские модели могут сильно отличаться между собой, или быть одинаковыми — унисекс. Однако есть универсальные вещи для всех шапок.

Внутренняя подкладка делает головные уборы более теплыми. Некоторые выпускаются из дышащих материалов, впитывающих влагу.

Водоотталкивающие и снегоотталкивающие материалы, такие как Goretex или Tec-Wool, используются для наружного слоя и необходимы во влажную или снежную погоду.

Козырьки и поля защищают глаза от резкого света, а лицо от дождя или снега. Чем больше край, тем большую защиту вы получите.

Лучшей шапкой для защиты от снега и мороза зимой считается шапка-траппер, более известная как авиатор с мехом внутри и водонепроницаемой частью снаружи.

Основные виды шляп

Зимние шапки для женщин

Среди трендов осень-весна 2023/24 для женщин – шляпы с широкими полями, использование кожи, стилистика 50-х годов. Популярные цвета – от темно-бордового до теплого горчично-желтого – цвета осенней природы. Среди моделей – береты, шляпы-панамы из теплых материалов, федоры. Обычная вязаная шапка также не уступает свое место благодаря практичности.

Кожаная бейсболка коричневого цвета Шляпа из теплого материала с широкими полями и коричневым декором

Зимние шапки для мужчин

Мужские шляпы тоже поражают разнообразием – от фетровых с широкими полями типа федора до вязаных бин и флисовых балаклав. Подбирать шапку нужно по своим потребностям и активностям. Яркие цвета головных уборов — оранжевый, желтый, кислотно-салатовый выбирают, чтобы быть заметнее на дороге ночью, а также спортсмены-лыжники. Такое использование актуально и для женщин.

В мужских коллекциях многие дизайнеры предлагают шапки бини в спортивном стиле. Они не имеют декоративных элементов и подойдут к разной одежде. Также актуальны шапки-авиаторы и кепки с меховыми отворотами.

Черная шапка бини Кепка с мехом

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