Зацветут сразу после снега: какие цветы посадить в октябре, чтобы радовали весной

Если высадить эти цветы в октябре, то уже весной они порадуют вас своим цветением

К октябрю большинство урожая уже собрано и основные огородные работы уже завершаются. Однако, в октябре можно не только собирать урожай, но и планировать новые посадки.

Так, в этом месяце можно заняться высадкой растений, которые порадуют вас весной, как только сойдет снег. Для высадки в октябре подойдут некоторые виды цветочный растений, пишет apostrophe.ua.

В середине осени, пока земля еще не промерзла, можно высадить в грунт луковицы тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Идеальное время для тюльпанов и гиацинтов — первая декада октября. Луковицы гиацинтов нужно закопать в землю примерно на 17-18 сантиметров, тюльпаны — на 15-18 сантиметров. Примерно на такую же глубину можно высадить и нарциссы.

Луковицы цветов располагают в лунки корнями вниз, слегка утрамбовывают, а затем засыпают землей. сверху тоже нужно утрамбовать почву руками.

Опытные садовники советуют делать лунки для луковиц на расстоянии примерно 20 см друг от друга. При необходимости, можно очистить луковицы от лишней шелухи.

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