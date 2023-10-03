Если дома как в тропиках: как быстро и эффективно снизить влажность в квартире или доме

Надо сделать это как можно быстрее

Одной из причин большого количества влажного воздуха в комнате могут быть проблемы с окнами. Если игнорировать эту проблему, то она может испортить стены, полы, мебель, а также привести к плесени.

Чтобы уменьшить влажность в помещении, нужно соблюдать правила, упоминаемые на сайте Maxton. Есть 10 эффективных советов.

Вентиляция – "вытаскивает" из помещения влажные воздушные потоки и тем самым снижает уровень влажности.

Проветривание. Благодаря проветриванию происходит воздухообмен в помещении, при котором влажные потоки заменяются сухими.

Обогрев. Владельцы домов с индивидуальным отоплением сами могут контролировать температуру внутри дома/квартиры.

Солнце. Солнечные лучи нагревают стекло, а те в свою очередь "передают" тепло помещению.

Герметичность. Не получится понизить влажность в помещении, если в стенках есть трещины либо нарушена целостность межпанельных швов, потому нужно их зашпаклевать.

Окна. Лучше выбрать модель со встроенной вентиляционной системой, состоящей из двух отверстий (в нижнюю, со стороны улицы, заходят холодные потоки, а в комнату выходят уже через отверстие вверху, немного нагреваясь "по дороге").

Отделка. Натуральные материалы (дерево, гипсокартон, пробка) создают своеобразную "буферную зону", которая поглощает и отдает лишнюю влагу по необходимости. Следовательно, в домах, где при обустройстве использовались в большей степени натуральные стройматериалы, реже возникнут проблемы с сыростью.

Техника. В таком случае говорится о грамотном размещении бытовых приборов. К примеру, печь и электрочайник желательно устанавливать непосредственно под вытяжкой.

Растения. Главное в таком случае – правильно подобрать растения, чтобы впоследствии не морочить себе голову, как снизить влажность. Одни комнатные растения обожают частые поливы, а другие, напротив, помогают снизить уровень влажности в помещении.

Осушитель воздуха. Это техника, которая самостоятельно снижает влажность воздуха до нужного вам процента. Справляется даже с экстремальной сыростью, достигающей 100%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чем нужно отделать стены, если на них есть плесень.